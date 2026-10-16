Реал Мадрид зажадав відставки президента Ла Ліги Тебаса — BBC Sport

В Іспанії футбольний клуб «Реал Мадрид» закликав президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса негайно піти у відставку. Причиною стали його висловлювання, у яких комунікацію керівництва клубу та роботу каналу Real Madrid TV він порівняв із пропагандистськими механізмами, які використовував Йозеф Геббельс, повідомляє BBC Sport.

Вимога клубу

«Реал Мадрид» назвав заяву Тебаса глибоко образливою та морально неприйнятною. Клуб також вимагав, щоб він залишив посади керівника найвищого футбольного дивізіону Іспанії та віцепрезидента Іспанської футбольної федерації.

У заяві мадридського клубу йдеться, що неприйнятним є використання посадовцем, який обіймає дві відповідальні посади в іспанському футболі, порівнянь із методами пропаганди нацистського режиму для дискредитації клубу, його керівництва та телеканалу.

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Пояснення Тебаса

У розлогому дописі в соцмережі X Тебас заявив, що керівництво «Реала» координує низку речників, а Real Madrid TV є провідним у цій комунікації. На його думку, клуб відбирає вигідні для себе епізоди, повторює претензії, посилює підозри та вказує на опонентів.

Тебас пояснив, що порівнював пропагандистські прийоми, а не ідеологію. У «Реалі» заявили, що це пояснення не змінює неприйнятного, на їхню думку, характеру його висловлювань.

Минулого місяця Тебас критикував «Реал Мадрид» через твердження клубу про змову арбітрів проти нього. Раніше він також публічно сперечався з клубом і його президентом Флорентіно Пересом через плани створення Європейської суперліги у 2021 році.

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