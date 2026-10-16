W Hiszpanii klub piłkarski Real Madryt wezwał prezesa La Ligi Javiera Tebasa do natychmiastowej dymisji. Powodem były jego wypowiedzi, w których porównał komunikację władz klubu i działalność kanału Real Madrid TV do mechanizmów propagandowych stosowanych przez Josepha Goebbelsa, informuje BBC Sport.

Żądanie klubu

Real Madryt określił wypowiedź Tebasa jako głęboko obraźliwą i moralnie niedopuszczalną. Klub zażądał również, aby zrezygnował ze stanowisk szefa najwyższej ligi piłkarskiej Hiszpanii oraz wiceprezesa Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej.

W oświadczeniu madryckiego klubu stwierdzono, że niedopuszczalne jest, aby urzędnik zajmujący dwa odpowiedzialne stanowiska w hiszpańskiej piłce nożnej używał porównań do metod propagandowych reżimu nazistowskiego w celu zdyskredytowania klubu, jego władz i kanału telewizyjnego.

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Wyjaśnienia Tebasa

W obszernym wpisie w serwisie społecznościowym X Tebas oświadczył, że władze Realu koordynują szereg rzeczników, a Real Madrid TV odgrywa w tej komunikacji wiodącą rolę. Jego zdaniem klub wybiera korzystne dla siebie epizody, powtarza zarzuty, wzmacnia podejrzenia i wskazuje przeciwników.

Tebas wyjaśnił, że porównywał techniki propagandowe, a nie ideologię. Real Madryt oświadczył, że to wyjaśnienie nie zmienia, jego zdaniem, niedopuszczalnego charakteru jego wypowiedzi.

W ubiegłym miesiącu Tebas krytykował Real Madryt za twierdzenia klubu o spisku sędziów przeciwko niemu. Wcześniej publicznie spierał się również z klubem i jego prezesem Florentino Pérezem w sprawie planów utworzenia Europejskiej Superligi w 2021 roku.

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