В Испании футбольный клуб «Реал Мадрид» призвал президента Ла Лиги Хавьера Тебаса немедленно уйти в отставку. Причиной стали его высказывания, в которых он сравнил коммуникацию руководства клуба и работу канала Real Madrid TV с пропагандистскими механизмами, которые использовал Йозеф Геббельс, сообщает BBC Sport.

Требование клуба

«Реал Мадрид» назвал заявление Тебаса глубоко оскорбительным и морально неприемлемым. Клуб также потребовал, чтобы он покинул должности руководителя высшего футбольного дивизиона Испании и вице-президента Испанской футбольной федерации.

В заявлении мадридского клуба говорится, что неприемлемо, когда должностное лицо, занимающее две ответственные должности в испанском футболе, использует сравнения с методами пропаганды нацистского режима для дискредитации клуба, его руководства и телеканала.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Объяснения Тебаса

В пространном посте в социальной сети X Тебас заявил, что руководство «Реала» координирует ряд представителей, а Real Madrid TV играет ведущую роль в этой коммуникации. По его мнению, клуб отбирает выгодные для себя эпизоды, повторяет претензии, усиливает подозрения и указывает на оппонентов.

Тебас пояснил, что сравнивал пропагандистские приёмы, а не идеологию. В «Реале» заявили, что это объяснение не меняет, по их мнению, неприемлемого характера его высказываний.

В прошлом месяце Тебас критиковал «Реал Мадрид» из-за утверждений клуба о заговоре арбитров против него. Ранее он также публично спорил с клубом и его президентом Флорентино Пересом из-за планов создать Европейскую Суперлигу в 2021 году.

Читай нас в