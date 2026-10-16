在西班牙，足球俱乐部皇家马德里呼吁西甲主席哈维尔·特巴斯立即辞职。原因是他发表言论，将俱乐部管理层的传播方式以及Real Madrid TV频道的工作与约瑟夫·戈培尔所使用的宣传机制相提并论，据BBC Sport报道。

俱乐部的要求

皇家马德里称特巴斯的声明极具侮辱性，在道德上不可接受。俱乐部还要求他辞去西班牙最高级别足球联赛负责人和西班牙足球协会副主席的职务。

马德里俱乐部在声明中表示，一名在西班牙足球界担任两项重要职务的官员，使用与纳粹政权宣传手段的类比来诋毁俱乐部、其管理层和电视频道，这是不可接受的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特巴斯的解释

特巴斯在社交媒体平台X上发表长文称，皇马管理层协调了多名发言人，而Real Madrid TV在这种传播中发挥主导作用。在他看来，俱乐部挑选对自己有利的片段，反复提出指控，放大疑虑并指向对手。

特巴斯解释说，他比较的是宣传技巧，而不是意识形态。皇马表示，这一解释并未改变其言论在他们看来不可接受的性质。

上个月，特巴斯因皇马声称裁判密谋针对该俱乐部而批评了皇马。此前，他还曾因2021年成立欧洲超级联赛的计划，与该俱乐部及其主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯公开发生争执。

关注我们在