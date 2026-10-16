Колишній працівник British Cycling заявив про токсичну культуру — The Guardian

У Великій Британії організація British Cycling опинилася під новою хвилею критики після заяв колишнього працівника Джека Ліндсея про «токсичну культуру» в керівній команді. Як повідомляє The Guardian, Ліндсей, який працював комерційним менеджером організації у 2024–2025 роках, розкритикував реакцію на свою офіційну скаргу щодо булінгу на робочому місці.

Заяви колишнього працівника

За словами Ліндсея, його скарга охоплювала десятки випадків упродовж шести місяців і стосувалася кількох категорій імовірного булінгу. Він заявив, що більшість епізодів були частково підтверджені, однак він не отримав вибачень і не був поінформований про заходи щодо людини, яку вважав відповідальною.

Колишній менеджер також стверджує, що неодноразово повідомляв членів вищого керівництва про випадки булінгу з боку члена виконавчої команди. За його словами, керівництво вирішило розглядати ці повідомлення неформально. Ліндсей заявив, що після того, як він звільнився з посади, тодішній генеральний директор British Cycling Джон Даттон повідомив йому про намір замовити незалежне дослідження управлінської культури в команді GB Cycling Team.

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Опитування та відповідь організації

Згідно з опитуванням, про яке цього тижня повідомила газета The Times, 31% спортсменів і працівників ствердно відповіли на запитання, чи були вони свідками або зазнали необдуманої, неналежної чи неприйнятної поведінки. Серед трьох слів для опису культури програми спортсмени найчастіше називали «цілеспрямована», а «токсична» була другим за поширеністю словом поряд із «підтримувальна».

У British Cycling заявили, що добробут працівників є основою роботи організації, а кожну скаргу розглядають за формальними процедурами й за потреби вживають заходів. Представник організації додав, що British Cycling не коментує індивідуальні справи, а подробиці можливих дій є конфіденційними.

Ліндсей також поставив під сумнів нагляд з боку UK Sport, яка надала British Cycling 30 млн фунтів стерлінгів на підготовку до Олімпіади в Лос-Анджелесі. У UK Sport відповіли, що їхній підхід суттєво відрізняється від 2017 року: спортивні організації, які отримують фінансування, щороку проходять оцінювання культури та розробляють плани її поліпшення.

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