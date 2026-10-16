W Wielkiej Brytanii organizacja British Cycling znalazła się pod nową falą krytyki po zarzutach byłego pracownika Jacka Lindsaya dotyczących „toksycznej kultury” w zespole kierowniczym. Jak informuje The Guardian, Lindsay, który pracował jako menedżer ds. komercyjnych organizacji w latach 2024–2025, skrytykował reakcję na swoją formalną skargę dotyczącą mobbingu w miejscu pracy.

Oświadczenia byłego pracownika

Według Lindsaya jego skarga obejmowała dziesiątki przypadków w ciągu sześciu miesięcy i dotyczyła kilku kategorii domniemanego mobbingu. Stwierdził, że większość epizodów została częściowo potwierdzona, jednak nie otrzymał przeprosin ani informacji o działaniach wobec osoby, którą uważał za odpowiedzialną.

Były menedżer twierdzi również, że wielokrotnie informował członków najwyższego kierownictwa o przypadkach mobbingu ze strony członka zespołu wykonawczego. Według niego kierownictwo zdecydowało się rozpatrywać te zgłoszenia nieformalnie. Lindsay powiedział, że po odejściu ze stanowiska ówczesny dyrektor generalny British Cycling, Jon Dutton, poinformował go o zamiarze zlecenia niezależnego badania kultury zarządzania w zespole GB Cycling Team.

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Ankieta i odpowiedź organizacji

Według ankiety, o której w tym tygodniu poinformował dziennik The Times, 31% sportowców i pracowników odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy byli świadkami lub doświadczyli nieprzemyślanego, niewłaściwego bądź niedopuszczalnego zachowania. Spośród trzech słów opisujących kulturę programu sportowcy najczęściej wskazywali „ukierunkowana”, a „toksyczna” była drugim najczęściej używanym słowem, obok „wspierająca”.

British Cycling oświadczyło, że dobrostan pracowników stanowi podstawę działalności organizacji, a każda skarga jest rozpatrywana zgodnie z formalnymi procedurami i w razie potrzeby podejmowane są działania. Przedstawiciel organizacji dodał, że British Cycling nie komentuje indywidualnych spraw, a szczegóły ewentualnych działań są poufne.

Lindsay zakwestionował również nadzór ze strony UK Sport, która przekazała British Cycling 30 mln funtów na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. UK Sport odpowiedziała, że jej podejście znacząco różni się od podejścia z 2017 roku: organizacje sportowe otrzymujące finansowanie co roku przechodzą ocenę kultury i opracowują plany jej poprawy.

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