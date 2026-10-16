В Великобритании организация British Cycling столкнулась с новой волной критики после заявлений бывшего сотрудника Джека Линдсея о «токсичной культуре» в руководящей команде. Как сообщает The Guardian, Линдсей, работавший коммерческим менеджером организации в 2024–2025 годах, раскритиковал реакцию на свою официальную жалобу о травле на рабочем месте.

Заявления бывшего сотрудника

По словам Линдсея, его жалоба охватывала десятки случаев в течение шести месяцев и касалась нескольких категорий предполагаемой травли. Он заявил, что большинство эпизодов были частично подтверждены, однако он не получил извинений и не был проинформирован о мерах в отношении человека, которого считал ответственным.

Бывший менеджер также утверждает, что неоднократно сообщал членам высшего руководства о случаях травли со стороны члена исполнительной команды. По его словам, руководство решило рассматривать эти сообщения неформально. Линдсей заявил, что после того, как он покинул должность, тогдашний генеральный директор British Cycling Джон Даттон сообщил ему о намерении заказать независимое исследование управленческой культуры в команде GB Cycling Team.

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Опрос и ответ организации

Согласно опросу, о котором на этой неделе сообщила газета The Times, 31% спортсменов и сотрудников утвердительно ответили на вопрос, были ли они свидетелями или сталкивались с необдуманным, ненадлежащим или неприемлемым поведением. Среди трех слов для описания культуры программы спортсмены чаще всего называли «целеустремленная», а «токсичная» была вторым по распространенности словом наряду с «поддерживающая».

В British Cycling заявили, что благополучие сотрудников лежит в основе работы организации, а каждая жалоба рассматривается в соответствии с формальными процедурами и при необходимости принимаются меры. Представитель организации добавил, что British Cycling не комментирует индивидуальные дела, а подробности возможных действий являются конфиденциальными.

Линдсей также поставил под сомнение надзор со стороны UK Sport, которая предоставила British Cycling 30 млн фунтов стерлингов на подготовку к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В UK Sport ответили, что их подход существенно отличается от подхода 2017 года: спортивные организации, получающие финансирование, ежегодно проходят оценку культуры и разрабатывают планы по ее улучшению.

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