英国自行车协会British Cycling因前员工杰克·林赛有关领导团队存在“有毒文化”的指称而面临新一轮批评。正如《卫报》报道，林赛在2024至2025年担任该组织商务经理，他批评了该组织对其有关职场霸凌的正式投诉所作出的回应。

前员工的指称

林赛表示，他的投诉涉及六个月内数十起事件，并涉及数类涉嫌霸凌行为。他称，大多数事件得到部分证实，但他没有收到道歉，也未获告知对他认为应负责任者采取了哪些措施。

这名前经理还称，他曾多次向高级管理层成员报告一名执行团队成员实施霸凌的事件。据他所述，管理层决定以非正式方式处理这些报告。林赛表示，在他离职后，British Cycling时任首席执行官乔恩·达顿告诉他，计划委托对GB Cycling Team管理文化进行独立调查。

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调查与组织回应

根据《泰晤士报》本周报道的一项调查，31%的运动员和员工对“是否曾目睹或经历过轻率、不当或不可接受的行为”这一问题作出了肯定回答。在用于描述该项目文化的三个词中，运动员最常提到的是“目标明确”，而“有毒”与“支持性”并列为第二常见词。

British Cycling表示，员工福祉是该组织工作的核心，每一项投诉都会按照正式程序处理，并在必要时采取行动。该组织的一名代表补充说，British Cycling不对个别案件置评，任何可能采取行动的细节均属保密。

林赛还质疑UK Sport的监督，该机构向British Cycling提供了3000万英镑，用于备战洛杉矶奥运会。UK Sport回应称，其做法与2017年相比有显著不同：获得资助的体育组织每年都会接受文化评估，并制定改进计划。

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