在美国洛杉矶，亚利桑那红雀队在NFL第六周的比赛中以18比16战胜洛杉矶公羊队。踢球手查德·赖兰德通过命中六次任意球，拿下了全队所有得分。赖兰德的最后一脚在时间耗尽时为红雀队带来胜利，据BBC体育报道。

公羊队在最后阶段失利

公羊队在比赛结束前47秒取得领先。科尔比·帕金森达阵后，弃踢手伊桑·埃文斯接管了踢球职责，并命中附加分。

公羊队主力踢球手布莱克·格鲁佩在开球后尝试擒抱时膝盖受伤。红雀队立即作出回应，赖兰德的第六次任意球——也是他个人单场纪录——确保了客队获胜。

对亚利桑那队而言，这是该队在上赛季取得三场胜利后的本赛季第二场胜利。目前的两场胜利均是在洛杉矶的体育场取得：第一周时，该队还击败了洛杉矶闪电队。这一结果后，红雀队在NFC西区超越了公羊队。公羊队主教练肖恩·麦克维表示：“我们必须弄清楚如何解决这个问题，而这一切从我开始。”

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本周其他赛果

堪萨斯城酋长队以22比6击败闪电队，保持赛季开局不败。四分卫帕特里克·马霍姆斯在第131次首发中取得个人第100场常规赛胜利，追平汤姆·布雷迪的纪录。跑卫肯尼思·沃克冲跑128码，并取得两次达阵。

费城老鹰队在四分卫杰伦·赫茨被列入伤病名单后的首场比赛中，以14比25负于卡罗莱纳黑豹队。该队遭遇四连败，这是自尼克·西里亚尼于2021年执掌球队以来首次出现这种情况。

在伦敦，休斯敦得州人队凭借凯米·费尔贝恩的一次任意球，以34比31击败杰克逊维尔美洲虎队。美洲虎队外接手兼角卫特拉维斯·亨特成为自2002年以来首位在同一场比赛中完成接球达阵和拦截的球员。克利夫兰布朗队以13比10击败巴尔的摩乌鸦队，并以4胜2负的战绩凭借附加指标领跑AFC北区。

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