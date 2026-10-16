Френкі де Йонг отримав медичний дозвіл на матч з Бетісом — Interia Sport

В Іспанії «Барселона» повідомила, що нідерландський півзахисник Френкі де Йонг отримав медичний дозвіл від клубних лікарів і буде доступний головному тренеру Гансі Фліку на найближчий матч із «Бетісом». Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на медичний звіт каталонського клубу в X.

Повернення після травми

Де Йонг не грав за «Барселону» від 38-го туру сезону 2025/26. Тоді каталонська команда поступилася «Валенсії» з рахунком 1:3, а Роберт Левандовський провів прощальний матч за клуб і забив єдиний м’яч гостей на «Местальї». На той момент «Барселона» вже гарантувала собі титул чемпіона Іспанії.

Після завершення клубного сезону де Йонг зазнав серйозної травми коліна під час чемпіонату світу в США. За даними польського видання, медіа раніше повідомляли, що футболіст мав проблеми зі здоров’ям ще до останньої гри за «Барселону». Попри це він зіграв у наступному матчі проти Марокко, після чого його стан погіршився.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рафінья повернувся до команди

Також до командних тренувань повернувся Рафінья. У джерелі його названо капітаном і лідером команди: у восьми матчах він забив 14 голів і віддав три результативні передачі.

20 жовтня «Барселона» має зіграти з ПСЖ у Парижі в Лізі чемпіонів, а через п’ять днів прийме мадридський «Реал» у чемпіонаті Іспанії.

Читай нас у