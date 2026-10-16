在西班牙，巴塞罗那表示，荷兰中场弗兰基·德容已获得俱乐部医生的医疗许可，将可供主教练汉斯·弗利克在即将到来的对阵贝蒂斯的比赛中使用。Interia Sport报道，并援引这家加泰罗尼亚俱乐部在X上发布的医疗报告。

伤愈复出

自2025/26赛季第38轮以来，德容一直没有代表巴塞罗那出场。当时，加泰罗尼亚球队以1:3负于瓦伦西亚，罗伯特·莱万多夫斯基完成了自己代表该俱乐部的告别战，并在梅斯塔利亚球场攻入客队唯一进球。彼时，巴塞罗那已经确保获得西班牙冠军头衔。

俱乐部赛季结束后，德容在美国举行的世界杯期间遭遇严重膝伤。据这家波兰媒体称，此前媒体曾报道，这名球员在为巴塞罗那参加最后一场比赛之前就存在健康问题。尽管如此，他仍参加了随后对阵摩洛哥的比赛，之后他的状况恶化。

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拉菲尼亚回归球队

拉菲尼亚也已回归球队训练。消息来源称他是球队队长和领袖：他在八场比赛中打进14球并送出3次助攻。

10月20日，巴塞罗那将在巴黎的欧冠联赛中对阵巴黎圣日耳曼，五天后将在西班牙联赛中主场迎战皇家马德里。

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