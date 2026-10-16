В Испании «Барселона» сообщила, что нидерландский полузащитник Френки де Йонг получил медицинский допуск от врачей клуба и будет доступен главному тренеру Ханси Флику на ближайший матч с «Бетисом». Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на медицинский отчет каталонского клуба в X.

Возвращение после травмы

Де Йонг не играл за «Барселону» с 38-го тура сезона 2025/26. Тогда каталонская команда уступила «Валенсии» со счетом 1:3, а Роберт Левандовский провел прощальный матч за клуб и забил единственный мяч гостей на «Месталье». К тому моменту «Барселона» уже гарантировала себе титул чемпиона Испании.

После завершения клубного сезона де Йонг получил серьезную травму колена во время чемпионата мира в США. По данным польского издания, СМИ ранее сообщали, что футболист испытывал проблемы со здоровьем еще до последней игры за «Барселону». Несмотря на это, он сыграл в следующем матче против Марокко, после чего его состояние ухудшилось.

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Рафинья вернулся в команду

Также к командным тренировкам вернулся Рафинья. В источнике его называют капитаном и лидером команды: в восьми матчах он забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

20 октября «Барселона» должна сыграть с ПСЖ в Париже в Лиге чемпионов, а через пять дней примет мадридский «Реал» в чемпионате Испании.

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