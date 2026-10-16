W Hiszpanii Barcelona poinformowała, że holenderski pomocnik Frenkie de Jong otrzymał zgodę medyczną od klubowych lekarzy i będzie dostępny dla głównego trenera Hansiego Flicka na najbliższy mecz z Betisem. Informuje o tym Interia Sport, powołując się na raport medyczny katalońskiego klubu w serwisie X.

Powrót po kontuzji

De Jong nie grał w Barcelonie od 38. kolejki sezonu 2025/26. Wówczas kataloński zespół przegrał z Valencią 1:3, a Robert Lewandowski rozegrał pożegnalny mecz w barwach klubu i strzelił jedynego gola gości na Mestalla. W tym momencie Barcelona miała już zapewniony tytuł mistrza Hiszpanii.

Po zakończeniu sezonu klubowego de Jong doznał poważnej kontuzji kolana podczas mistrzostw świata w USA. Według polskiego wydania media wcześniej informowały, że piłkarz miał problemy zdrowotne jeszcze przed ostatnim meczem w Barcelonie. Mimo to zagrał w kolejnym spotkaniu z Marokiem, po którym jego stan się pogorszył.

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Raphinha wrócił do zespołu

Do treningów z zespołem wrócił również Raphinha. W źródle nazwano go kapitanem i liderem drużyny: w ośmiu meczach strzelił 14 goli i zaliczył trzy asysty.

20 października Barcelona ma zagrać z PSG w Paryżu w Lidze Mistrzów, a pięć dni później podejmie Real Madryt w mistrzostwach Hiszpanii.

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