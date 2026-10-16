足球俱乐部阿森纳计划在多个部门裁减至多60个岗位。球队主教练米克尔·阿尔特塔表示，管理层向他解释称，此决定是出于发展俱乐部、改善其运营并继续投资以取得未来成功的愿望，据BBC体育报道。

哪些员工将受到变动影响

阿森纳总经理理查德·加利克本周告知员工，俱乐部计划在若干部门裁减人员。这可能影响俱乐部871名正式员工中的最多7%。

裁员不会影响男队和女队的教练及运动工作人员，也不会影响慈善基金会Arsenal Foundation、Arsenal in the Community项目和安保部门的工作岗位。变动将涉及球队以外的职位。

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阿尔特塔的立场及财务数据

在周日对阵诺丁汉森林的比赛前新闻发布会上，阿尔特塔起初指出，这一问题不属于他的职责范围。同时，他表示俱乐部已对人员结构进行了分析，一些决定对于将人员安排到合适岗位、继续投资以及实现既定体育目标是必要的。

由一家外部公司进行的人员审查，在阿森纳赢得英超联赛之前就已展开。关于裁员的决定是在阿尔特塔与俱乐部签署一份新的四年合同一周后作出的。

今年2月，阿森纳报告称，在2024—25财年实现创纪录的6.91亿英镑收入，但总体录得140万英镑亏损。运营成本从一年前的1.479亿英镑升至2.008亿英镑。

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