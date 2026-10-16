Klub piłkarski Arsenal planuje zlikwidować do 60 miejsc pracy w kilku działach. Główny trener zespołu Mikel Arteta powiedział, że kierownictwo wyjaśniło mu tę decyzję dążeniem do rozwoju klubu, poprawy jego funkcjonowania i dalszego inwestowania w przyszłe sukcesy — informuje BBC Sport.

Których pracowników dotkną zmiany

Dyrektor zarządzający Arsenalu Richard Garlick poinformował w tym tygodniu personel o planowanej redukcji zatrudnienia w kilku działach. Może ona dotyczyć do 7% spośród 871 stałych pracowników klubu.

Redukcje nie obejmą sztabu trenerskiego i sportowego męskiej oraz żeńskiej drużyny. Nie wpłyną też na miejsca pracy w fundacji charytatywnej Arsenal Foundation, programie Arsenal in the Community ani służbie bezpieczeństwa. Zmiany będą dotyczyć stanowisk poza zespołami.

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Stanowisko Artety i wskaźniki finansowe

Na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Nottingham Forest Arteta początkowo zaznaczył, że ta kwestia nie należy do jego kompetencji. Jednocześnie powiedział, że w klubie przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia i że niektóre decyzje są konieczne, aby obsadzić ludzi na odpowiednich stanowiskach, kontynuować inwestycje i osiągnąć wyznaczone cele sportowe.

Przegląd zatrudnienia, prowadzony przez zewnętrzną firmę, trwał jeszcze przed zwycięstwem Arsenalu w Premier League. Decyzja o redukcjach zapadła tydzień po tym, jak Arteta podpisał z klubem nowy czteroletni kontrakt.

W lutym Arsenal poinformował o rekordowych przychodach w wysokości 691 mln funtów za rok finansowy 2024–25, jednak ogółem odnotował stratę 1,4 mln funtów. Koszty operacyjne wzrosły do 200,8 mln funtów z 147,9 mln funtów rok wcześniej.

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