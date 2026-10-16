Футбольный клуб «Арсенал» планирует сократить до 60 рабочих мест в нескольких департаментах. Главный тренер команды Микель Артета заявил, что руководство объяснило ему это решение стремлением развивать клуб, улучшать его работу и продолжать инвестировать ради будущих успехов, сообщает BBC Sport.

Каких сотрудников коснутся изменения

Генеральный директор «Арсенала» Ричард Гарлик на этой неделе сообщил персоналу о планируемом сокращении штата в ряде департаментов. Оно может затронуть до 7% из 871 постоянного сотрудника клуба.

Сокращения не коснутся тренерского и спортивного персонала мужской и женской команд. Они также не повлияют на рабочие места в благотворительном фонде Arsenal Foundation, программе Arsenal in the Community и службе безопасности. Изменения затронут должности вне команд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Артеты и финансовые показатели

На пресс-конференции перед воскресным матчем с «Ноттингем Форест» Артета сначала отметил, что этот вопрос не относится к его компетенции. В то же время он сказал, что в клубе провели анализ структуры персонала и что некоторые решения необходимы, чтобы назначить людей на соответствующие должности, продолжать инвестировать и достигать поставленных спортивных целей.

Проверка штата, которую проводит внешняя компания, продолжалась еще до победы «Арсенала» в Премьер-лиге. Решение о сокращениях появилось через неделю после того, как Артета подписал с клубом новый четырехлетний контракт.

В феврале «Арсенал» сообщил о рекордной выручке в 691 млн фунтов стерлингов за финансовый год 2024–25, однако в целом зафиксировал убыток в 1,4 млн фунтов. Операционные расходы выросли до 200,8 млн фунтов против 147,9 млн фунтов годом ранее.

Читай нас в