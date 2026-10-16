波兰网球选手伊加·斯维亚特克和玛雅·赫瓦林斯卡将在中国武汉举行的WTA 1000武汉公开赛半决赛中相遇。两位选手均赢得了四分之一决赛。她们的直接交锋定于周六12:30之后进行。

据Interia Sport报道，这将是赫瓦林斯卡职业生涯首次打入该级别赛事的半决赛。在晋级这一阶段的路上，她击败了玛丽亚·萨卡里。斯维亚特克在四分之一决赛中战胜安·李，并继续争夺WTA年终总决赛的参赛席位。

争夺WTA年终总决赛资格

武汉四分之一决赛后，斯维亚特克在WTA Race排名中积4189分，位列第九。卡罗琳娜·穆霍娃在武汉公开赛16强赛中结束征程，以4735分排名第七。两位网球选手之间相差546分。

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斯维亚特克若晋级武汉公开赛决赛，积分将增至4449分，与穆霍娃的差距将缩小至286分。若赢得该赛事，这位波兰选手将获得4799分，并在赛季积分争夺中以微弱优势超过这位捷克网球选手。

赛季接下来的赛事

斯维亚特克还报名参加了宁波和东京的WTA 500赛事。据该媒体报道，穆霍娃尚未报名参加这些比赛，但由于可能获得外卡，她参加宁波站的可能性尚未被排除。已确保获得WTA年终总决赛参赛资格的杰西卡·佩古拉退出了宁波站比赛。

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