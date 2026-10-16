Польские теннисистки Ига Свёнтек и Мая Хвалиньская встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 Wuhan Open в китайском Ухане. Обе спортсменки выиграли четвертьфинальные матчи. Их очная встреча запланирована на субботу не ранее 12:30.

Как сообщает Interia Sport, для Хвалиньской это будет первый в карьере полуфинал турнира такого уровня. На пути к этой стадии она обыграла Марию Саккари. Свёнтек в четвертьфинале победила Энн Ли и продолжила борьбу за место на WTA Finals.

Борьба за WTA Finals

После четвертьфиналов в Ухане у Свёнтек 4189 очков в рейтинге WTA Race, и она занимает девятую позицию. Каролина Мухова, завершившая выступления на Wuhan Open в 1/8 финала, идёт седьмой с 4735 очками. Разница между теннисистками составляет 546 очков.

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Выход Свёнтек в финал Wuhan Open увеличит её результат до 4449 очков и сократит отставание от Муховой до 286 очков. В случае победы на турнире польская теннисистка будет иметь 4799 очков и минимально опередит чешскую теннисистку в сезонной гонке.

Следующие турниры сезона

Свёнтек также заявлена на турниры WTA 500 в Нинбо и Токио. По данным издания, Мухова не заявлялась на эти соревнования, однако её участие в Нинбо не исключено из-за возможности получить уайлд-кард. Джессика Пегула, уже гарантировавшая себе участие в WTA Finals, отказалась от выступления в Нинбо.

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