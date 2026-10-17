«Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» обыграл «Ипсвич» со счетом 3:2 в матче Премьер-лиги. Фил Фоден открыл счет на 19-й минуте, а Эрлинг Холанд забил дважды — на 34-й и 69-й минутах.

Ход матча

«Ипсвич» отыгрался через две минуты после гола Фодена: Дайзен Маэда отличился после передачи Абдула Уаттары. После перерыва гости могли сравнять счет, когда голкипер «Сити» Джанлуиджи Доннарумма ошибся на выходе во время углового, однако Эмерсонн попал в защитника соперников.

Третий мяч хозяев Холанд забил после передачи Илимана Ндиайе. Позднее VAR не позволил норвежцу оформить хет-трик.

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Пенальти в конце игры

На 90-й минуте Зиан Флемминг реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR эпизода с фолом Марка Геи против Абдула Фатау. В компенсированное время арбитр добавил 12 минут, однако «Манчестер Сити» удержал победный результат.

По данным The Guardian, команда Энцо Марески выиграла все семь первых матчей под его руководством. Издание отмечает, что Мареска стал первым тренером в истории, которому удалось начать работу с командой с семи побед.

«Манчестер Сити» владел мячом 69% игрового времени и нанес шесть ударов в створ ворот против двух у «Ипсвича».

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