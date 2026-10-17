Голанд оформив дубль у перемозі Манчестер Сіті над Іпсвічем — The Guardian

«Манчестер Сіті» на стадіоні «Етіхад» переміг «Іпсвіч» з рахунком 3:2 у матчі Прем’єр-ліги. Філ Фоден відкрив рахунок на 19-й хвилині, а Ерлінг Голанд забив двічі — на 34-й і 69-й хвилинах.

Перебіг матчу

«Іпсвіч» відігрався через дві хвилини після гола Фодена: Дайзен Маеда відзначився після передачі Абдула Уаттари. Після перерви гості могли зрівняти рахунок, коли голкіпер «Сіті» Джанлуїджі Доннарумма помилився на виході під час кутового, однак Емерсонн влучив у захисника суперників.

Третій м’яч господарів Голанд забив після передачі Ілімана Ндіає. Згодом VAR не дозволив норвежцю оформити хет-трик.

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Пенальті наприкінці гри

На 90-й хвилині Зіан Флеммінг реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR епізоду з фолом Марка Геї проти Абдула Фатау. У компенсований час арбітр додав 12 хвилин, але «Манчестер Сіті» втримав переможний результат.

За даними The Guardian, команда Енцо Марески виграла всі сім перших матчів під його керівництвом. Видання зазначає, що Мареска став першим тренером в історії, якому вдалося розпочати роботу з командою із семи перемог.

«Манчестер Сіті» володів м’ячем 69% ігрового часу та завдав шість ударів у площину воріт проти двох у «Іпсвіча».

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