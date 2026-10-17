Manchester City pokonał Ipswich 3:2 na stadionie Etihad w meczu Premier League. Phil Foden otworzył wynik w 19. minucie, a Erling Haaland strzelił dwa gole — w 34. i 69. minucie.

Przebieg meczu

Ipswich wyrównał dwie minuty po golu Fodena: Daizen Maeda trafił po podaniu Abdula Ouattary. Po przerwie goście mogli wyrównać, gdy bramkarz City Gianluigi Donnarumma popełnił błąd przy wyjściu do dośrodkowania z rzutu rożnego, jednak Emersonn trafił w obrońcę rywali.

Trzeciego gola dla gospodarzy Haaland strzelił po podaniu Ilimana Ndiaye. Później VAR nie pozwolił Norwegowi skompletować hat-tricka.

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Rzut karny pod koniec meczu

W 90. minucie Zian Flemming wykorzystał rzut karny podyktowany po analizie VAR sytuacji z faulem Marca Guéhiego na Abdulu Fatawu. Sędzia doliczył 12 minut, ale Manchester City utrzymał zwycięski wynik.

Według The Guardian, zespół Enzo Mareski wygrał wszystkie siedem pierwszych meczów pod jego kierownictwem. Gazeta zauważa, że Maresca został pierwszym trenerem w historii, któremu udało się rozpocząć pracę z zespołem od siedmiu zwycięstw.

Manchester City posiadał piłkę przez 69% czasu gry i oddał sześć celnych strzałów wobec dwóch Ipswich.

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