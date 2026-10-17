В Люблине, Польша, «Мотор» победил вроцлавский «Шлёнск» со счётом 3:2 в матче 11-го тура польской Экстракласы. В концовке игры хозяева реализовали пенальти, который арбитр назначил на 87-й минуте, а VAR проверял более трёх минут.

Проверка решения VAR

Как сообщает Interia Sport, арбитр Себастьян Красны назначил 11-метровый удар после эпизода с участием Мбае Ндиайе. В штрафной площади соперники тянули футболиста «Мотора» за футболку, после чего он упал.

Решение арбитра вызвало споры на поле. Ситуацию пересмотрели с помощью VAR, а от фиксации нарушения до исполнения удара прошло более трёх минут. После проверки первоначальное решение осталось в силе.

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Победный гол

Пенальти исполнил Ясин Бургане, который пробил в ворота Кароля Немчицкого. Голкипер «Шлёнска» перед ударом получил жёлтую карточку. Реализованный 11-метровый обеспечил хозяевам победу и три очка.

Следующий матч «Мотор» проведёт 23 октября против любинского «Заглембе». «Шлёнск», потерпевший пять подряд поражений в лиге, 25 октября сыграет с краковской «Вечистой».

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