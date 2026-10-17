Motor Lublin забив з пенальті після перевірки VAR і переміг Шльонськ 3:2 — Interia Sport

У Любліні, Польща, «Мотор» переміг «Шльонськ» із Вроцлава з рахунком 3:2 в матчі 11-го туру польської Екстракляси. Наприкінці гри господарі реалізували пенальті, який арбітр призначив на 87-й хвилині, а VAR перевіряв понад три хвилини.

Перевірка рішення VAR

Як повідомляє Interia Sport, арбітр Себастьян Красни призначив одинадцятиметровий удар після епізоду за участю Мбає Ндіає. У штрафному майданчику суперники тягнули футболіста «Мотора» за футболку, після чого він упав.

Рішення арбітра спричинило суперечки на полі. Ситуацію переглянули за допомогою VAR, а від фіксації порушення до виконання удару минуло понад три хвилини. Після перевірки початкове рішення залишили чинним.

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Переможний гол

Пенальті виконав Ясін Бургане, який пробив у ворота Кароля Нємчицького. Голкіпер «Шльонська» перед ударом отримав жовту картку. Реалізований одинадцятиметровий забезпечив господарям перемогу та три очки.

Наступний матч «Мотор» проведе 23 жовтня проти «Заглембє» з Любіна. «Шльонськ», який зазнав п’яти поспіль поразок у лізі, 25 жовтня зіграє з «Вєчистою» з Кракова.

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