W Lublinie Motor pokonał Śląsk Wrocław 3:2 w meczu 11. kolejki polskiej Ekstraklasy. Pod koniec spotkania gospodarze wykorzystali rzut karny, który sędzia podyktował w 87. minucie, a VAR sprawdzał przez ponad trzy minuty.

Analiza decyzji przez VAR

Jak informuje Interia Sport, sędzia Sebastian Krasny podyktował jedenastkę po zdarzeniu z udziałem M'Baye Ndiaye. W polu karnym rywale ciągnęli zawodnika Motoru za koszulkę, po czym upadł.

Decyzja sędziego wywołała spory na boisku. Sytuację przeanalizowano przy użyciu VAR, a od odgwizdania przewinienia do wykonania rzutu minęły ponad trzy minuty. Po analizie pierwotna decyzja została utrzymana.

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Zwycięski gol

Rzut karny wykonał Yasin Burgane, który pokonał Karola Niemczyckiego. Bramkarz Śląska przed strzałem otrzymał żółtą kartkę. Wykorzystana jedenastka zapewniła gospodarzom zwycięstwo i trzy punkty.

Motor rozegra następny mecz 23 października przeciwko Zagłębiu Lubin. Śląsk, który poniósł pięć kolejnych porażek ligowych, 25 października zagra z Wieczystą Kraków.

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