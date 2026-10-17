Немецкая теннисистка Анжелика Кербер победила польку Агнешку Радваньскую со счетом 6:2, 6:4 в полуфинале Luxembourg Ladies Tennis Masters в Люксембурге. Кербер, имеющая польские корни, защищала титул, завоеванный на этом турнире в прошлом году, сообщает Interia Sport.

Luxembourg Ladies Tennis Masters является турниром для бывших профессиональных теннисисток. В четвертьфинале Радваньская обыграла представительницу Франции Татьяну Головин — 6:1, 6:4, а Кербер перед матчем с полькой победила Монику Пуиг со счетом 6:2, 6:3.

Спорный эпизод в первом сете

Радваньская удачно начала матч, удержав свою подачу, а затем имела два брейк-пойнта при счете 1:0. Однако Кербер сравняла счет, а в третьем гейме реализовала второй брейк-пойнт и вышла вперед.

При счете 1:2 Радваньская имела два брейк-пойнта, чтобы сравнять счет. Во время одного из розыгрышей судья на вышке засчитала подачу Кербер в линию, с чем польская теннисистка не согласилась. Кербер согласилась переиграть очко с первой подачи, после чего выиграла два следующих розыгрыша и повела 3:1.

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Далее Кербер сделала еще один брейк. Радваньская отыграла одну подачу соперницы, однако немка вновь увеличила отрыв до двух брейков и завершила первую партию со счетом 6:2.

Попытка камбэка не изменила результат

Во втором сете Радваньская начала с уверенной игры на своей подаче, однако Кербер позднее сделала брейк, а затем увеличила преимущество до 4:1. Полька отыграла один брейк, но Кербер вновь выиграла гейм на подаче соперницы и повела 5:2.

Радваньская продолжила борьбу и сократила отставание до минимума. В десятом гейме она вела 30:15 на подаче Кербер, но немка удержала подачу и оформила победу 6:2, 6:4. В финале Кербер должна была сыграть против Янины Викмайер или Ализе Корне.

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