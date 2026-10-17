德国网球选手安杰利克·科贝尔在卢森堡举行的 Luxembourg Ladies Tennis Masters 半决赛中以6:2、6:4击败波兰选手阿格涅什卡·拉德万斯卡。据Interia Sport报道，拥有波兰血统的科贝尔正在卫冕她去年在该赛事获得的冠军。

Luxembourg Ladies Tennis Masters 是一项面向前职业网球选手的赛事。拉德万斯卡在四分之一决赛中以6:1、6:4击败法国选手塔季扬娜·戈洛温，而科贝尔在与这位波兰选手交手前以6:2、6:3战胜莫妮卡·普伊格。

首盘出现争议一幕

拉德万斯卡开局不错，保住自己的发球局，随后在1:0时获得两个破发点。然而，科贝尔扳平比分，并在第三局兑现第二个破发点，取得领先。

在1:2时，拉德万斯卡有两个破发点可以扳平比分。在一次回合中，主裁判判定科贝尔的发球压线，波兰选手对此不认同。科贝尔同意从一发重新进行这一分，随后赢下接下来的两个回合，以3:1领先。

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此后，科贝尔再次破发。拉德万斯卡回破一次，但这位德国选手再次将优势扩大到两个破发，并以6:2结束首盘。

逆转尝试未能改变结果

第二盘中，拉德万斯卡以自己发球局中的稳健表现开场，但科贝尔随后完成破发，并将优势扩大到4:1。波兰选手追回一次破发，但科贝尔再次赢下对手的发球局，以5:2领先。

拉德万斯卡继续奋战，将分差缩小至最小。第十局时，她在科贝尔的发球局中以30:15领先，但这位德国选手保住发球局，以6:2、6:4锁定胜利。决赛中，科贝尔原本将对阵雅尼娜·维克梅耶尔或阿莉泽·科尔内。

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