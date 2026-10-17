Niemiecka tenisistka Angelique Kerber pokonała Polkę Agnieszkę Radwańską 6:2, 6:4 w półfinale Luxembourg Ladies Tennis Masters w Luksemburgu. Kerber, która ma polskie korzenie, broniła tytułu zdobytego na tym turnieju w ubiegłym roku, informuje Interia Sport.

Luxembourg Ladies Tennis Masters to turniej dla byłych zawodowych tenisistek. W ćwierćfinale Radwańska pokonała reprezentantkę Francji Tatjanę Golovin 6:1, 6:4, a Kerber przed meczem z Polką wygrała z Monicą Puig 6:2, 6:3.

Kontrowersyjny epizod w pierwszym secie

Radwańska dobrze rozpoczęła mecz, utrzymując własne podanie, a następnie miała dwa break pointy przy stanie 1:0. Kerber jednak wyrównała, a w trzecim gemie wykorzystała drugiego break pointa i objęła prowadzenie.

Przy stanie 1:2 Radwańska miała dwa break pointy, aby wyrównać. Podczas jednej z wymian sędzia na stołku uznała serwis Kerber za trafiający w linię, z czym polska tenisistka się nie zgodziła. Kerber zgodziła się powtórzyć punkt od pierwszego serwisu, po czym wygrała dwie kolejne wymiany i objęła prowadzenie 3:1.

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Następnie Kerber przełamała rywalkę jeszcze raz. Radwańska odrobiła jedno przełamanie, jednak Niemka ponownie powiększyła przewagę do dwóch przełamań i zakończyła pierwszego seta wynikiem 6:2.

Próba powrotu nie zmieniła wyniku

W drugim secie Radwańska rozpoczęła od pewnej gry przy własnym podaniu, ale Kerber później ją przełamała, a następnie powiększyła przewagę do 4:1. Polka odrobiła jedno przełamanie, jednak Kerber ponownie wygrała gema przy podaniu rywalki i objęła prowadzenie 5:2.

Radwańska kontynuowała walkę i zmniejszyła stratę do minimum. W dziesiątym gemie prowadziła 30:15 przy podaniu Kerber, ale Niemka utrzymała serwis i przypieczętowała zwycięstwo 6:2, 6:4. W finale Kerber miała zagrać z Yaniną Wickmayer lub Alizé Cornet.

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