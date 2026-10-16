Polskie tenisistki Iga Świątek i Maja Chwalińska zmierzą się w półfinale turnieju WTA 1000 Wuhan Open w chińskim Wuhanie. Obie zawodniczki wygrały mecze ćwierćfinałowe. Ich bezpośrednie spotkanie zaplanowano na sobotę nie wcześniej niż o 12:30.

Jak informuje Interia Sport, dla Chwalińskiej będzie to pierwszy w karierze półfinał turnieju tej rangi. W drodze do tego etapu pokonała Marię Sakkari. Świątek w ćwierćfinale wygrała z Ann Li i kontynuowała walkę o miejsce w WTA Finals.

Walka o WTA Finals

Po ćwierćfinałach w Wuhanie Świątek ma 4189 punktów w rankingu WTA Race i zajmuje dziewiątą pozycję. Karolína Muchová, która zakończyła udział w Wuhan Open w 1/8 finału, jest siódma z dorobkiem 4735 punktów. Różnica między tenisistkami wynosi 546 punktów.

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Awans Świątek do finału Wuhan Open zwiększy jej dorobek do 4449 punktów i zmniejszy stratę do Muchovej do 286 punktów. W przypadku zwycięstwa w turnieju Polka będzie miała 4799 punktów i minimalnie wyprzedzi czeską tenisistkę w sezonowym wyścigu.

Następne turnieje sezonu

Świątek jest również zgłoszona do turniejów WTA 500 w Ningbo i Tokio. Według wydania Muchová nie zgłosiła się do tych zawodów, jednak jej udział w Ningbo nie jest wykluczony ze względu na możliwość otrzymania dzikiej karty. Jessica Pegula, która już zapewniła sobie udział w WTA Finals, zrezygnowała z występu w Ningbo.

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