W Polsce Kamil Stoch po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego rozpoczął współpracę z reprezentacją narodową jako doradca i mentor. Ma wspierać młodszych zawodników kadry.

Rola Stocha w drużynie

Jak podaje Interia Sport, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner oświadczył, że organizacja nie szukała kolejnego dyrektora, ponieważ tę funkcję pełni Stefan Horngacher. Jak zaznaczył, drużyna potrzebowała mentora zdolnego przekazywać doświadczenie młodszym skoczkom.

Tajner powiedział, że Stoch pozytywnie przyjął propozycję, jednak poprosił o czas na podjęcie ostatecznej decyzji i planował zdecydować we wrześniu. Po urlopie dookoła świata rozpoczął pracę z reprezentacją. Według prezesa związku zawodnicy i trenerzy są zadowoleni z dołączenia Stocha, który cieszy się znacznym autorytetem wśród skoczków.

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Ocena pracy Horngachera

Tajner ocenił również pierwsze miesiące pracy Austriaka Stefana Horngachera. Wiosną wrócił on do polskiej drużyny po sześciu latach pracy z reprezentacją Niemiec i został koordynatorem wszystkich grup treningowych polskich skoczków.

Po letnich mistrzostwach Polski w Zakopanem zawodnicy mówili, że Horngacher stał się mniej surowy niż podczas pierwszego okresu pracy w Polsce. Tajner zgodził się z tą oceną, zaznaczając, że trener zachował umiejętność bycia stanowczym i doprowadzania do realizacji swoich decyzji. Według niego Horngacher pracuje aktywniej, niż się tego po nim spodziewano.

Letnie mistrzostwa Polski w Zakopanem wygrał Kacper Tomasiak, drugi był Paweł Wąsek, a trzeci Klemens Joniak. Finał Letniego Grand Prix w Klingenthal zaplanowano na 24 i 25 października.

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