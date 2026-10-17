В Польше Камиль Стох после завершения карьеры прыгуна на лыжах начал сотрудничество с национальной сборной в качестве советника и наставника. Он должен поддерживать молодых спортсменов команды.

Роль Стоха в команде

Как сообщает Interia Sport, президент Польского лыжного союза Аполониуш Тайнер заявил, что организация не искала еще одного директора, поскольку эту функцию выполняет Штефан Хорнгахер. По его словам, команде нужен был наставник, способный передавать опыт молодым прыгунам.

Тайнер рассказал, что Стох положительно воспринял предложение, однако попросил время для окончательного решения и планировал определиться в сентябре. После кругосветного отпуска он начал работать со сборной. По словам президента союза, спортсмены и тренеры довольны присоединением Стоха, который имеет значительный авторитет среди прыгунов.

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Оценка работы Хорнгахера

Тайнер также оценил первые месяцы работы австрийца Штефана Хорнгахера. Весной он вернулся в польскую команду после шести лет работы со сборной Германии и стал координатором всех тренировочных групп польских прыгунов.

После летнего чемпионата Польши в Закопане спортсмены говорили, что Хорнгахер стал менее строгим, чем в период своей первой работы в Польше. Тайнер согласился с этой оценкой, отметив, что тренер сохранил умение быть решительным и добиваться выполнения своих решений. По его словам, Хорнгахер работает активнее, чем от него ожидали.

Летний чемпионат Польши в Закопане выиграл Каспер Томасьяк, вторым стал Павел Вонсек, третьим — Клеменс Йоняк. Финал летнего Гран-при в Клингентале запланирован на 24 и 25 октября.

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