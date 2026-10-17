Каміль Стох розпочав роботу наставником збірної Польщі зі стрибків — Interia Sport

У Польщі Каміль Стох після завершення кар'єри стрибуна на лижах розпочав співпрацю з національною збірною як радник і наставник. Він має підтримувати молодших спортсменів команди.

Роль Стоха в команді

Як повідомляє Interia Sport, президент Польського лижного союзу Аполоніуш Тайнер заявив, що організація не шукала ще одного директора, оскільки цю функцію виконує Штефан Горнгахер. За його словами, команді потрібен був наставник, здатний передавати досвід молодшим стрибунам.

Тайнер розповів, що Стох позитивно сприйняв пропозицію, однак попросив часу на остаточне рішення та планував визначитися у вересні. Після відпустки навколо світу він почав працювати зі збірною. За словами президента союзу, спортсмени й тренери задоволені приєднанням Стоха, який має значний авторитет серед стрибунів.

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Оцінка роботи Горнгахера

Тайнер також оцінив перші місяці роботи австрійця Штефана Горнгахера. Навесні той повернувся до польської команди після шести років роботи з німецькою збірною та став координатором усіх тренувальних груп польських стрибунів.

Після літнього чемпіонату Польщі в Закопаному спортсмени говорили, що Горнгахер став менш жорстким, ніж під час свого першого періоду роботи в Польщі. Тайнер погодився з цією оцінкою, зазначивши, що тренер зберіг уміння бути рішучим і домагатися виконання своїх рішень. За його словами, Горнгахер працює активніше, ніж від нього очікували.

Літній чемпіонат Польщі в Закопаному виграв Каспер Томасьяк, другим став Павел Вонсек, третім — Клеменс Йоняк. Фінал літнього Гран-прі в Клінгенталі заплановано на 24 і 25 жовтня.

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