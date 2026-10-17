在波兰，卡米尔·斯托赫在结束跳台滑雪运动员生涯后，开始以顾问和导师身份与国家队合作。他将为队内年轻运动员提供支持。

斯托赫在队中的角色

据Interia Sport报道，波兰滑雪协会主席阿波洛尼乌什·泰内尔表示，该组织没有寻找另一名主管，因为这一职务由斯特凡·霍恩加赫尔担任。据他所说，队伍需要一位能够向年轻跳台滑雪运动员传授经验的导师。

泰内尔表示，斯托赫积极接受了这一提议，但要求有时间作出最终决定，并计划在9月确定。结束环球度假后，他开始与国家队合作。协会主席表示，运动员和教练都对斯托赫的加入感到满意，他在跳台滑雪运动员中拥有很高威望。

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对霍恩加赫尔工作的评价

泰内尔还评价了奥地利人斯特凡·霍恩加赫尔工作最初几个月的表现。春季，他在为德国国家队工作六年后重返波兰队，并成为波兰跳台滑雪运动员所有训练组的协调员。

在扎科帕内举行的波兰夏季锦标赛后，运动员们表示，霍恩加赫尔比他第一次在波兰工作期间更少严厉。泰内尔认同这一评价，并指出这名教练保留了果断行事以及确保其决定得到执行的能力。据他所说，霍恩加赫尔的工作比人们预期的更积极。

卡斯珀·托马夏克赢得了在扎科帕内举行的波兰夏季锦标赛，帕维尔·翁塞克获得第二名，克莱门斯·约尼亚克位列第三。克林根塔尔夏季大奖赛总决赛定于10月24日和25日举行。

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