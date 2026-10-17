Reprezentacja Nowej Zelandii w rugby pokonała Australię 43:21 w drugim meczu testowym Pucharu Bledisloe na Accor Stadium w Sydney. Było to 13. z rzędu zwycięstwo All Blacks nad Wallabies w meczach testowych Pucharu Bledisloe, informuje The Guardian.

Przewaga Nowej Zelandii do przerwy

Australijczycy mieli kilka okazji na początku meczu, ale ich nie wykorzystali. Pierwsze przyłożenie dla gości zdobył Josh Moorby. Później Beauden Barrett zakończył akcję po rajdzie Petera Lakaia, a sam Lakai wkrótce także zdobył przyłożenie.

Po kolejnej punktowanej akcji, którą zakończył Rieko Ioane, wynik wynosił 22:0. Australia odpowiedziała przyłożeniem Jeremy'ego Williamsa po podaniu Declana Mereditha. Jednak Nowozelandczyk Wallace Sititi zdobył kolejne przyłożenie, a Barrett przechwycił podanie Maxa Jorgensena i pobiegł na pole punktowe. Do przerwy Nowa Zelandia prowadziła 36:7.

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Przyłożenia w drugiej połowie

Na początku drugiej połowy Moorby zdobył swoje drugie przyłożenie w meczu. Australia zmniejszyła stratę po akcji Maxa Jorgensena, Toma Wrighta i Harry'ego Pottera na prawym skrzydle. Filipo Daugunu zdobył kolejne przyłożenie po szybkich działaniach Mereditha i Wrighta.

Pod koniec spotkania Harry McLaughlin-Phillips zastąpił Mereditha i zadebiutował w reprezentacji Australii. Wallabies mają rozegrać jeszcze cztery mecze testowe w Europie przed końcem 2026 roku. Pierwszy test Australii w 2027 roku odbędzie się przeciwko Nowej Zelandii w Dzień ANZAC.

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