Сборная Новой Зеландии по регби победила Австралию со счётом 43:21 во втором тест-матче Кубка Бледислоу на Accor Stadium в Сиднее. Это стала 13-я подряд победа All Blacks над Wallabies в тест-матчах Кубка Бледислоу, сообщает The Guardian.

Преимущество Новой Зеландии до перерыва

Австралийцы имели несколько возможностей в начале игры, однако не реализовали их. Первую попытку для гостей занёс Джош Мурби. Позже Боден Барретт завершил атаку после рывка Питера Лакаи, а сам Лакаи вскоре также занёс попытку.

После ещё одной результативной атаки, которую завершил Риеко Йоане, счёт стал 22:0. Австралия ответила попыткой Джереми Уильямса после передачи Деклана Мередита. Однако новозеландец Уоллес Ситити занёс ещё одну попытку, а Барретт перехватил передачу Макса Йоргенсена и убежал в зачётную зону. К перерыву Новая Зеландия вела 36:7.

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Попытки во втором тайме

В начале второго тайма Мурби оформил вторую попытку в матче. Австралия сократила отставание после комбинации Макса Йоргенсена, Тома Райта и Гарри Поттера на правом фланге. Филипо Дагуну занёс ещё одну попытку после быстрых действий Мередита и Райта.

В конце встречи Гарри Маклафлин-Филлипс заменил Мередита и дебютировал за сборную Австралии. Wallabies предстоит провести ещё четыре тест-матча в Европе до конца 2026 года. Первый тест Австралии в 2027 году состоится против Новой Зеландии в День АНЗАК.

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