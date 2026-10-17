新西兰橄榄球队在悉尼Accor Stadium举行的第二场布莱迪斯洛杯测试赛中以43:21战胜澳大利亚。这是全黑队在布莱迪斯洛杯测试赛中连续第13次击败袋鼠队，《卫报》报道。

新西兰在半场前占据优势

澳大利亚队在比赛开局阶段有几次机会，但未能把握。乔什·穆尔比为客队取得首次达阵。随后，博登·巴雷特在彼得·拉凯伊突破后完成进攻，而拉凯伊本人不久后也取得达阵。

在里科·约阿内完成又一次得分进攻后，比分变为22:0。澳大利亚队凭借杰里米·威廉姆斯接德克兰·梅雷迪思传球后的达阵作出回应。然而，新西兰球员华莱士·西蒂蒂又取得一次达阵，巴雷特则截获马克斯·约根森的传球并跑入得分区。半场结束时，新西兰以36:7领先。

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下半场的达阵

下半场开始时，穆尔比完成了自己本场比赛的第二次达阵。澳大利亚队在右路通过马克斯·约根森、汤姆·赖特和哈里·波特的配合缩小了分差。菲利波·道古努在梅雷迪思和赖特的快速配合后又取得一次达阵。

比赛末段，哈里·麦克劳克林-菲利普斯替换梅雷迪思出场，并完成了代表澳大利亚队的首秀。袋鼠队将在2026年年底前赴欧洲再进行四场测试赛。澳大利亚队在2027年的首场测试赛将于澳新军团日对阵新西兰队。

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