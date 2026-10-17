澳大利亚在WXV全球系列赛中以56比12大胜苏格兰——BBC Sport

澳大利亚女子橄榄球队在悉尼举行的WXV全球系列赛比赛中以56比12击败苏格兰。澳大利亚队达阵八次，而这场失利是苏格兰队遭遇的八连败，BBC Sport报道。

苏格兰开局领先

客队在第5分钟便率先得分：凯蒂·布坎南在边路接球，摆脱一名对手后达阵得分，这是她首次以国家队首发身份出场。然而，澳大利亚队在第17分钟凭借布里塔妮·默洛追平比分，6分钟后玛雅·斯图尔特完成达阵。

梅丽尔·史密斯被罚下场进入临时罚离区后，澳大利亚队加强了进攻压力。半场结束前，德西蕾·米勒、阿梅莉亚·惠特克和埃利斯也分别完成达阵，主队以35比5领先结束上半场。

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主队完成八次达阵

下半场开始后，米勒完成个人第二次达阵。苏格兰队由队长雷切尔·马尔科姆达阵回应，海伦·尼尔森完成附加得分。不过，惠特克随后完成第二次达阵，伊娃·卡尔帕尼在最后几秒锁定最终比分。

比赛开始前，苏格兰队因萨拉·博纳生病失去她的位置，由霍莉·坎宁安替代。澳大利亚队取得了本届赛事的第二场胜利，两场胜利均战胜苏格兰队。

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