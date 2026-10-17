Австралия разгромила Шотландию 56:12 в WXV Global Series — BBC Sport

Женская сборная Австралии по регби победила Шотландию со счётом 56:12 в матче WXV Global Series в Сиднее. Австралийки занесли восемь попыток, а это поражение стало для Шотландии восьмым подряд, сообщает BBC Sport.

Шотландия вышла вперёд на старте

Гости открыли счёт уже на пятой минуте: Кэти Бьюкенен получила мяч на фланге, обыграла соперницу и занесла попытку в своём первом выходе в стартовом составе сборной. Однако Австралия сравняла счёт на 17-й минуте благодаря Бриттани Мерло, а ещё через шесть минут попытку занесла Майя Стюарт.

После того как Мерил Смит отправили в син-бин, австралийская команда усилила давление. До перерыва попытки также занесли Дезире Миллер, Амелия Уитакер и Эллис, поэтому хозяйки завершили первый тайм с преимуществом 35:5.

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Восемь попыток хозяек

В начале второго тайма Миллер оформила дубль. Шотландки ответили попыткой капитана Рейчел Малколм, которую реализовала Хелен Нельсон. Однако Уитакер позднее занесла вторую попытку, а в последние секунды итоговый счёт установила Ева Карпани.

Перед началом матча шотландская команда потеряла Сару Бонар из-за болезни — её заменила Холли Каннингем. Австралия одержала вторую победу в турнире, и обе были над Шотландией.

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