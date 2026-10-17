Австралія розгромила Шотландію 56:12 у WXV Global Series — BBC Sport
Збірна Австралії з регбі перемогла Шотландію з рахунком 56:12 у матчі WXV Global Series у Сіднеї. Австралійки занесли вісім спроб, тоді як для Шотландії ця поразка стала восьмою поспіль, повідомляє BBC Sport.
Шотландія повела на старті
Гості відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині: Кеті Б’юкенен отримала м’яч на фланзі, обіграла суперницю та занесла спробу у своєму першому виході у стартовому складі збірної. Однак Австралія зрівняла рахунок на 17-й хвилині завдяки Брітані Мерло, а ще за шість хвилин спробу занесла Мая Стюарт.
Після того як Меріл Сміт відправили до син-біну, австралійська команда посилила тиск. До перерви спроби також занесли Дезіре Міллер, Амелія Вітакер та Елліс, тож господарки завершили перший тайм за переваги 35:5.
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Вісім спроб господарок
На початку другого тайму Міллер оформила дубль. Шотландки відповіли спробою капітанки Рейчел Малколм, а Гелен Нельсон реалізувала її. Втім, Вітакер згодом занесла другу спробу, а в останні секунди рахунок встановила Ева Карпані.
Перед початком гри шотландська команда втратила Сару Бонар через хворобу — її замінила Голлі Каннінгем. Австралія здобула другу перемогу в турнірі, і обидві були над Шотландією.