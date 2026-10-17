Australia rozgromiła Szkocję 56:12 w WXV Global Series — BBC Sport

Reprezentacja Australii w rugby kobiet pokonała Szkocję 56:12 w meczu WXV Global Series w Sydney. Australijki zdobyły osiem przyłożeń, a porażka była ósmą z rzędu dla Szkocji, poinformował BBC Sport.

Szkocja objęła prowadzenie na początku

Goście otworzyli wynik już w piątej minucie: Katie Buchanan otrzymała piłkę na skrzydle, minęła rywalkę i zdobyła przyłożenie w swoim pierwszym występie w wyjściowym składzie reprezentacji. Jednak Australia wyrównała w 17. minucie za sprawą Brittany Merlo, a sześć minut później przyłożenie zdobyła Maya Stewart.

Po tym, jak Meryl Smith została ukarana żółtą kartką, australijska drużyna zwiększyła presję. Przed przerwą przyłożenia zdobyły również Desiree Miller, Amelia Whitaker i Ellis, dlatego gospodynie zakończyły pierwszą połowę z prowadzeniem 35:5.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osiem przyłożeń gospodyń

Na początku drugiej połowy Miller skompletowała dublet. Szkotki odpowiedziały przyłożeniem kapitan Rachel Malcolm, które podwyższyła Helen Nelson. Jednak Whitaker później zdobyła swoje drugie przyłożenie, a w ostatnich sekundach wynik ustaliła Eva Karpani.

Przed rozpoczęciem meczu szkocka drużyna straciła Sarę Bonar z powodu choroby — zastąpiła ją Holly Cunningham. Australia odniosła drugie zwycięstwo w turnieju, a oba zostały odniesione nad Szkocją.

Czytaj nas na