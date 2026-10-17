Reprezentacja Polski kobiet rozegra pierwszy mecz finału baraży eliminacji do mistrzostw świata z Irlandią 1 grudnia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku, informuje Interia Sport.

Mecz rewanżowy w Irlandii

Spotkanie rewanżowe odbędzie się 5 grudnia w Irlandii. Początek zaplanowano na godz. 17:00 czasu lokalnego, czyli na godz. 18:00 czasu polskiego. Zwycięzca dwumeczu uzyska awans na mistrzostwa świata w Brazylii.

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił również rozpoczęcie sprzedaży biletów na mecz u siebie. Bilety pierwszej kategorii kosztują 30 złotych, a drugiej — 20 złotych. Dla zorganizowanych grup liczących od 20 osób przygotowano osobną ofertę.

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Droga do finału baraży

Zespół Niny Patalon awansował do finału baraży po zwycięstwie nad Belgią. O losach rywalizacji zadecydowała seria rzutów karnych, a mecz rewanżowy odbył się w Gdańsku. Reprezentacja Irlandii w poprzedniej fazie pokonała Kazachstan 12:0 w dwumeczu.

Reprezentacja Polski kobiet dąży do pierwszego w historii występu na mistrzostwach świata. W ubiegłym roku zespół zadebiutował w mistrzostwach kontynentalnych.

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