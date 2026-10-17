Польща та Ірландія зіграють 1 і 5 грудня у фіналі плейоф — Interia Sport

Жіноча збірна Польщі проведе перший матч фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу проти Ірландії 1 грудня. Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Polsat Plus Arena в Гданську, повідомляє Interia Sport.

Матч-відповідь в Ірландії

Зустріч у відповідь відбудеться 5 грудня в Ірландії. Початок заплановано на 17:00 за місцевим часом, або 18:00 за польським часом. Переможець двоматчевого протистояння здобуде путівку на чемпіонат світу в Бразилії.

Польський футбольний союз також оголосив про початок продажу квитків на домашній матч. Квитки першої категорії коштують 30 злотих, другої — 20 злотих. Для організованих груп від 20 осіб підготовлено окрему пропозицію.

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Шлях до фіналу плейоф

Команда Ніни Паталон вийшла до фіналу плейоф після перемоги над Бельгією. Долю протистояння визначила серія пенальті, а матч-відповідь відбувся в Гданську. Збірна Ірландії на попередній стадії перемогла Казахстан із загальним рахунком 12:0.

Польська жіноча збірна прагне вперше зіграти на чемпіонаті світу. Минулого року команда дебютувала на континентальній першості.

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