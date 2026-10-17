Женская сборная Польши проведет первый матч финала плей-офф отбора на чемпионат мира против Ирландии 1 декабря. Игра начнется в 18:00 на стадионе Polsat Plus Arena в Гданьске, сообщает Interia Sport.

Ответный матч в Ирландии

Ответная встреча состоится 5 декабря в Ирландии. Начало запланировано на 17:00 по местному времени, или на 18:00 по польскому времени. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку на чемпионат мира в Бразилии.

Польский футбольный союз также объявил о начале продажи билетов на домашний матч. Билеты первой категории стоят 30 злотых, второй — 20 злотых. Для организованных групп от 20 человек подготовлено отдельное предложение.

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Путь к финалу плей-офф

Команда Нины Паталон вышла в финал плей-офф после победы над Бельгией. Судьбу противостояния решила серия пенальти, а ответный матч состоялся в Гданьске. Сборная Ирландии на предыдущей стадии победила Казахстан с общим счетом 12:0.

Женская сборная Польши стремится впервые сыграть на чемпионате мира. В прошлом году команда дебютировала на континентальном первенстве.

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