«Стормерс» обыграл «Бристоль Беарз» 49:12 в Кубке чемпионов — BBC Sport

«Стормерс» обыграл английский «Бристоль Беарз» со счётом 49:12 в первом для обеих команд матче группового этапа Investec Champions Cup. Южноафриканская команда занесла семь попыток и заработала бонусное очко, сообщает BBC Sport.

Семь попыток хозяев

Первую попытку «Стормерс» занёс Сеабело Сенатла, оторвавшийся от защиты соперника. Позже он обработал ногой передачу и отдал мяч Леолину Засу, который занёс попытку. «Бристоль» ответил попыткой Джо Оуэна в углу, однако Джонатан Роше вскоре восстановил 14-очковое преимущество хозяев.

До перерыва хукер «Стормерс» Джей Джей Котзе получил 20-минутную красную карточку за контакт головой в голову во время захвата капитана «Бристоля» Кирана Мармиона. У гостей были периоды давления при численном преимуществе. Когда Зас был временно удалён за высокий захват, а «Стормерс» остался в 13 игроков, Сол Муди занёс попытку после мола.

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Вторая половина матча

Надежды «Бристоля» вернуться в игру быстро исчезли после того, как два его игрока столкнулись при попытке поймать высокий удар. Роше подобрал мяч и занёс свою вторую попытку. В конце встречи запасные Уоррик Гелант и Андре-Хьюго Вентер также занесли попытки, а Зас оформил дубль.

Флай-хав сборной ЮАР Саша Файнберг-Мнгомезулу реализовал все семь попыток «Стормерс». Следующий матч Кубка чемпионов «Бристоль Беарз» проведёт 12 декабря дома против «Манстера», а в январе сыграет с французскими клубами «Расинг 92» и «Бордо».

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