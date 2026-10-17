Stormers pokonali Bristol Bears 49:12 w Pucharze Mistrzów — BBC Sport

Stormers pokonali angielski Bristol Bears 49:12 w pierwszym dla obu drużyn meczu fazy grupowej Investec Champions Cup. Zespół z RPA zdobył siedem przyłożeń i wywalczył punkt bonusowy, informuje BBC Sport.

Siedem przyłożeń gospodarzy

Pierwsze przyłożenie Stormers zdobył Seabelo Senatla, który urwał się obronie rywali. Później opanował nogą podanie i przekazał piłkę Leolinowi Zasowi, który zdobył przyłożenie. Bristol odpowiedział przyłożeniem Joe Owena w narożniku, jednak Jonathan Roche wkrótce przywrócił gospodarzom 14-punktowe prowadzenie.

Przed przerwą młynarz Stormers JJ Kotze otrzymał 20-minutową czerwoną kartkę za kontakt głowa w głowę podczas szarży na kapitana Bristolu Kierana Marmiona. Goście mieli okresy przewagi i nacisku podczas gry w przewadze liczebnej. Gdy Zas został czasowo wykluczony za wysoki atak, a Stormers grali w 13, Sol Moody zdobył przyłożenie po maulu.

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Druga połowa meczu

Nadzieje Bristolu na powrót do gry szybko zniknęły, gdy dwóch jego zawodników zderzyło się podczas próby złapania wysokiego kopnięcia. Roche podniósł piłkę i zdobył swoje drugie przyłożenie. Pod koniec spotkania rezerwowi Warrick Gelant i Andre-Hugo Venter również zdobyli przyłożenia, a Zas skompletował dublet.

Łącznik ataku reprezentacji RPA Sacha Feinberg-Mngomezulu wykorzystał wszystkie siedem przyłożeń Stormers. Bristol Bears rozegra następny mecz Pucharu Mistrzów 12 grudnia u siebie z Munsterem, a w styczniu zmierzy się z francuskimi klubami Racing 92 i Bordeaux.

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