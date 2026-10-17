风暴者队在冠军杯以49比12击败布里斯托尔熊队——BBC体育

风暴者队在两队的首场Investec冠军杯小组赛中以49比12击败英格兰的布里斯托尔熊队。这支南非球队完成7次达阵，并获得奖励积分，BBC体育报道。

主队完成七次达阵

塞亚贝洛·塞纳特拉为风暴者队完成首次达阵，他甩开了对手的防守。随后，他用脚控住一次传球，并将球传给利奥林·扎斯，后者完成达阵。布里斯托尔凭借乔·欧文在角区的达阵作出回应，但乔纳森·罗谢不久后将主队的领先优势恢复到14分。

半场结束前，风暴者队钩球员J.J.·科策因擒抱布里斯托尔队长基兰·马米恩时发生头部对头部接触，收到一张20分钟红牌。客队在人数占优时一度施压。当扎斯因高位擒抱被暂时罚下、风暴者队场上仅剩13人时，索尔·穆迪在一次争球推进后完成达阵。

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下半场

布里斯托尔重返比赛的希望很快破灭，两名球员在试图接住高踢球时相撞。罗谢捡起球并完成个人第二次达阵。比赛末段，替补沃里克·赫兰特和安德烈-雨果·文特尔也分别完成达阵，扎斯则完成梅开二度。

南非国家队司职飞锋的萨沙·范伯格-姆戈梅祖卢成功将风暴者队全部7次达阵转化得分。布里斯托尔熊队的下一场冠军杯比赛将于12月12日在主场对阵明斯特队，1月还将迎战法国俱乐部竞赛92和波尔多。

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