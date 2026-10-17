Стормерс переміг Брістоль Беарз 49:12 у Кубку чемпіонів — BBC Sport

«Стормерс» переміг англійський «Брістоль Беарз» з рахунком 49:12 у першому для обох команд матчі групового етапу Investec Champions Cup. Південноафриканська команда занесла сім спроб і здобула бонусне очко, повідомляє BBC Sport.

Сім спроб господарів

Першу спробу «Стормерс» заніс Сеабело Сенатла, який відірвався від захисту суперника. Згодом він обробив ногою передачу та віддав м’яч на Ліоліна Заса, який заніс спробу. «Брістоль» відповів спробою Джо Оуена в кутовій зоні, однак Джонатан Роше невдовзі відновив 14-очкову перевагу господарів.

До перерви хукер «Стормерс» Джей Джей Котзе отримав 20-хвилинну червону картку за контакт головою з головою під час захвату капітана «Брістоля» Кірана Марміона. Гості мали періоди тиску в чисельній більшості. Коли Зас був тимчасово вилучений за високий захват і «Стормерс» залишився в 13 гравців, Сол Муді заніс спробу після маулу.

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Друга половина матчу

Надії «Брістоля» на повернення в гру швидко зникли після того, як два його гравці зіткнулися під час спроби впіймати високий удар. Роше підібрав м’яч і заніс свою другу спробу. Наприкінці зустрічі запасні Воррік Гелант та Андре-Г’юго Вентер також занесли спроби, а Зас оформив дубль.

Флай-хаф збірної ПАР Саша Файнберг-Мнгомезулу реалізував усі сім спроб «Стормерс». Наступний матч Кубка чемпіонів «Брістоль Беарз» проведе 12 грудня вдома проти «Манстера», а в січні зіграє з французькими клубами «Расінг 92» і «Бордо».

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