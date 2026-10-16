在波兰卡托维兹，卡托维兹GKS在男子TAURON Liga揭幕战中以3比0击败卫冕全国冠军阿卢龙CMC瓦尔塔扎维尔切队。主队以26比24、25比23和25比22赢下各局。

据Interia Sport报道，GKS是顶级联赛的新军，该队在2025年降级后重返这一联赛。比赛在卡托维兹布科瓦街的新球馆举行，看台坐满了球迷。

扎维尔切新援完成首秀

在米哈尔·维尼亚尔斯基执教的球队中，托马什·福尔纳尔和雅库布·科哈诺夫斯基正式完成首秀。福尔纳尔在土耳其效力一年后重返TAURON Liga，与巴尔托什·克沃莱克搭档担任主攻手。科哈诺夫斯基在网前中间位置首发。

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首局，扎维尔切在开局落后的情况下追平比分，随后以12比9领先。不过，主队将比分追至18比18，并在紧张的收官阶段凭借巴尔托什·克鲁利茨基的进攻击败对手。

GKS守住优势

第二局，马泰乌什·别涅克发球得分后，瓦尔塔以10比9领先，但GKS夺回了主动权。马修·克尼格的拦网后，卡托维兹队以15比13反超，并在收官阶段守住领先优势，尽管扎维尔切将比分追至21比21。

第三局开始前，维尼亚尔斯基用阿伦·拉塞尔替换克沃莱克。扎维尔切以5比3的优势开局，但主队以17比14反超，随后将领先优势扩大至21比16。福尔纳尔发出了一记时速114公里的发球，但这并未改变该局的走势。瓦尔塔下一场将在主场对阵肯杰任-科兹莱ZAKSA队。

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