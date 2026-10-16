W Katowicach GKS Katowice pokonał aktualnego mistrza kraju Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0 w meczu otwarcia męskiej TAURON Ligi. Gospodarze wygrali sety 26:24, 25:23 i 25:22.

Jak informuje Interia Sport, GKS jest beniaminkiem elitarnej ligi, do której zespół powrócił po spadku w 2025 roku. Mecz odbył się w nowej hali przy ulicy Bukowej w Katowicach, a trybuny były wypełnione kibicami.

Debiuty nowych zawodników Zawiercia

W zespole Michała Winiarskiego oficjalnie zadebiutowali Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. Fornal, który wrócił do TAURON Ligi po roku spędzonym w Turcji, wystąpił na pozycji przyjmującego razem z Bartoszem Kwolkiem. Kochanowski rozpoczął grę na środku siatki.

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W pierwszym secie Zawiercie odrobiło początkową stratę, a następnie objęło prowadzenie 12:9. Gospodarze wyrównali jednak na 18:18 i w zaciętej końcówce odnieśli zwycięstwo dzięki atakowi Bartosza Krulickiego.

GKS utrzymał przewagę

W drugim secie Warta objęła prowadzenie 10:9 po asie Mateusza Bieńka, ale GKS przejął inicjatywę. Po bloku Matthew Knigge zespół z Katowic wyszedł na prowadzenie 15:13 i utrzymał przewagę w końcówce, choć Zawiercie wyrównało na 21:21.

Przed trzecim setem Winiarski zastąpił Kwolka Aaronem Russellem. Zawiercie rozpoczęło partię z przewagą 5:3, jednak gospodarze wyszli na prowadzenie 17:14, a później powiększyli je do 21:16. Fornal wykonał zagrywkę z prędkością 114 km/h, ale nie zmieniło to przebiegu seta. Warta rozegra następny mecz u siebie przeciwko ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

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