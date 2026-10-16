В Катовице, Польша, ГКС Катовице обыграл действующего чемпиона страны «Алурон CMC Варту Заверце» со счётом 3:0 в стартовом матче мужской TAURON Liga. Хозяева выиграли партии со счётом 26:24, 25:23 и 25:22.

Как сообщает Interia Sport, ГКС является новичком элитного дивизиона, в который команда вернулась после вылета в 2025 году. Матч состоялся на новой арене на улице Буковой в Катовице, трибуны были заполнены болельщиками.

Дебюты новичков Заверце

В составе команды Михала Винярского официально дебютировали Томаш Форналь и Якуб Кохановский. Форналь, вернувшийся в TAURON Liga после года в Турции, вышел в паре доигровщиков с Бартошем Кволеком. Кохановский начал игру в центре сетки.

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В первом сете Заверце отыгралось после стартового отставания, а затем повело 12:9. Однако хозяева сравняли счёт — 18:18 — и в напряжённой концовке одержали победу благодаря атаке Бартоша Крулицкого.

ГКС удержал преимущество

Во второй партии «Варта» повела 10:9 после эйса Матеуша Бенека, но ГКС перехватил инициативу. После блока Мэттью Книгге команда из Катовице вышла вперёд 15:13 и удержала преимущество в концовке, хотя Заверце сравняло счёт — 21:21.

Перед третьим сетом Винярский заменил Кволека на Аарона Расселла. Заверце начало партию с преимуществом 5:3, однако хозяева вышли вперёд 17:14, а затем увеличили отрыв до 21:16. Форналь выполнил подачу со скоростью 114 км/ч, но это не изменило ход сета. Следующий матч «Варта» проведёт дома против ЗАКСА Кендзежин-Козле.

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