W Grecji poinformowano o zatrzymaniu prezesa Greckiej Federacji Koszykówki Vangelisa Lioliosa w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego manipulowania meczami, łapownictwa i innych naruszeń w koszykówce. Powołując się na greckie media sportowe, informuje o tym Cyprus Mail.

Sześć nakazów aresztowania

Według Sport24 prokurator sportowy Aten Apostolos Grammenos przez trzy miesiące badał zgłoszenia związane z grecką koszykówką. W sprawie wydano sześć nakazów aresztowania, które według doniesień mediów dotyczą kierownictwa federacji, sędziów oraz innych przedstawicieli środowiska koszykarskiego.

Liolios stoi na czele federacji od września 2021 roku. Sport24 podało, że został zatrzymany w środę po południu. Pojawiły się również doniesienia o zatrzymaniu trzech innych osób, jednak informacje o ich tożsamości różniły się w miarę rozwoju sprawy.

Według Sport24 nakazy obejmują trzech sędziów, głównego arbitra lub doradcę ds. sędziowania, przedsiębiorcę i byłego sportowca. Wśród poszukiwanych wymieniano sędziów Vaso Tsarouchę i Petrosa Papapetrou, a także działacza koszykarskiego Giorgosa Mavraganisa. Papapetrou, jak podawano, zakończył karierę latem.

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Pieniądze podczas przeszukania

Osobno grecki portal SDNA poinformował o zatrzymaniu sędziego Eliasa Koromilasa. Według jego danych podczas przeszukań związanych ze sprawą w mieszkaniu jednego z sędziów w Katerini znaleziono 820 tys. euro w gotówce.

SDNA określiło tę sumę jako taką, której pochodzenia nie wyjaśniono. Według doniesień mediów organy prowadzące sprawę podejrzewają, że ujawnione kwoty mogą nie odpowiadać zadeklarowanej sytuacji finansowej osób poddawanych kontroli.

Domniemane naruszenia dotyczą możliwego wręczania i przyjmowania łapówek na podstawie przepisów sportowych, a także domniemanego manipulowania meczami najwyższej ligi koszykarskiej Grecji i innych rozgrywek co najmniej przez ostatnie pięć lat. Śledztwo trwa, a przedstawione twierdzenia wobec osób objętych sprawą nie zostały dotąd ustalone przez sąd.

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